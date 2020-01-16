Витренко рассказал, что Владимир Путин был в курсе сумм и ставок и «сыпал деталями» о газовых отношениях России и Украины.

«То, что Путин знал детали газовых вопросов, — лишний раз доказывает, как для России важна эта тема», — отметил исполнительный директор «Нафтогаза».

Он отметил, что российский президент произвел впечатление желающего разобраться во всех деталях и «хочет показывать себя как человека, который знает, о чем говорит».

У Юрия Витренко это был первый опыт общения с Владимиром Путиным. Глава «Нафтогаза» добавил, что «был немножко в шоке», потому что пришлось спорить с российским лидером.

Витренко заявил, что Москва была «до последнего против» транспортировки газа через территорию Украины, чтобы не дать Киеву на этом заработать. В компании «Нафтогаз» планировали и дальше забирать зарубежные активы «Газпрома» в счет долга, если газовый контракт с украинской стороной не был бы подписан.

Соглашения о продолжении транзита газа через Украину был подписан Москвой и Киевом в последние дни 2019 года. Транзитный контракт и другие документы будут действовать пять лет. За это время украинская сторона планирует заработать более семи миллиардов долларов. Самый большой объем транзита будет в 2020 году — 65 миллиардов кубометров. С 2021 по 2025 годы планируется перекачивать по 40 миллиардов ежегодно. Новое соглашение поставок российского газа в Европу через Украину действует с начала 2020 года.