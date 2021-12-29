«Немножко побыть начальником». Санкции против оппозиционных СМИ на Украине ввели от безысходности
Политолог Журавлев назвал санкции против СМИ на Украине признаком истерики власти
Политолог Дмитрий Журавлев назвал санкции против СМИ на Украине признаком истерики власти. По его мнению, Зеленский начал вводить их от безысходности.
«Эффективная информационная политика — это борьба с противником. Это аргументация или какие-то эмоциональные вещи… То, что воздействует на зрителя. А выключение кнопки не на зрителя воздействует, а на канал. Это происходит тогда, когда терять уже нечего, но хочется еще немножко побыть начальником», — объяснил Журавлев.
При этом, по его словам, такие меры не приведут к желаемому украинскими властями результату, потому что они лишь сделают каналы более радикально настроенными, их авторы начнут высказываться более жестко, что приведет к усилению политического противостояния.
Люди же в основной массе вряд ли заметят изменения, потому что их уровень жизни и так слишком низок. Но оппозиция и интеллигенция обратят внимание на то, что их пытаются лишить информации.
«В конечном счете любая борьба со СМИ приводит к ужесточению противоречий между властью и обществом, и господину Зеленскому об этом стоило бы помнить», — подчеркнул политолог.
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против трех медиакомпаний, которые включают в себя оппозиционные телеканалы. В них вошли медиахолдинг «Новости», «Тайм медиа» и ООО «Телепростир».