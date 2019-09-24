Президентский пост уже утомил украинского лидера Владимира Зеленского. Однако он прекрасно представлял, что его ждет, когда баллотировался на выборах.

Такое мнение в эфире телеканала «1+1» высказал друг украинского президента и актер студии «Квартал 95» Евгений Кошевой.

«Он немного подустал, мне кажется. <…> Думаю, что он знал, куда шел», — сказал артист. Он добавил, что по голосу Зеленского понятно — глава государства «хочет казаться бодреньким», но дается это непросто.

Кошевой добавил, что в последнее время нечасто общается со своим другом, поскольку 2 президента «и так дел хватает».

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Довелось актеру студии «Квартал 95» побывать в президентском офисе. На Кошевого произвели неизгладимое впечатление «советские интерьеры» и то, что происходит в коридорах ведомства. Из своей реакции друг Зеленского сделал вывод, что в политике ему не место.

По словам Евгения Кошевого, обстановка в офисе царит давящая. Понятно, заключил он, почему президент Украины хочет оттуда переехать.

В 2003 году Владимир Зеленский основал студию «Квартал 95» на базе команды КВН и был ее художественным руководителем. С ее помощью он реализовывал и продвигал собственные проекты на телевидении и радио.