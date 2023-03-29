Мир 29 марта 2023, 08:48 Неминуемый крах США предрекли в Турции Yeni Safak предрекла крах США, сравнив их с Римской империей РИА «Новости»

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Нынешние власти США возомнили себя «Американской империей», но ей грозит полный крах, как и Древнему Риму. С таким прогнозом в материале для издания Yeni Safak выступил журналист Абдулла Мурадоглу.

По его словам, многие американские авторы начали сравнивать Штаты с новой Римской империей.

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«И очень часто в них повторяется мотив, что страна идет по пути именно империи, а не республики. А это значит, что США рухнут, как и Рим», — заявил Мурадоглу.

Автор статьи отметил, что американские политики не сожалеют, например, о вторжении в Ирак.

«Тот самый мир, который США так хотели принести в Ирак, полностью разрушил это государство. Именно тогда Ближний Восток превратился в нестабильный регион. Примерно по похожему сценарию получилось в Афганистане», — заключил он.

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