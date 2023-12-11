Мир 11 декабря 2023, 04:51 Немецкому политику принесли пиво в парламент Bild: немецкому политику Рюльке на спор принесли пиво в парламент Freepik

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Лидеру парламентской группы Свободной демократической партии Германии (СвДП) Хансу-Ульриху Рюльке принесли пиво прямо во время дебатов в парламенте. Об этом сообщила газета Bild.

По информации издания, в зал заседаний прошел неизвестный и поставил стакан пива на стол Рюльке. Председатель парламента сделала мужчине замечание. По ее словам, в зал нельзя приносить еду и напитки.

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Позже Рюльке признался, что эта выходка — результат пари с министром жилищного строительства ФРГ Николь Разави. По условиям спора, парламентарий должен был упомянуть в своей пленарной речи «гостиничный номер 510».

«Долги по спору — это долги чести», — заявил Ханс-Ульрих Рюльке.

Николь Разави призналась журналистам, что это она позаботилась о том, чтобы Рюльке принесли пиво в парламент, но не сообщила, кто ей в этом помог.

Ранее стало известно, что немецкие туристы во время отдыха в Испании установили мировой рекорд, выпив 1254 бутылки пива за три часа.