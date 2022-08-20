Немецкой SEFE понадобится свыше пяти миллиардов евро для замены газа из России

Бывшей немецкой дочерней компании «Газпрома» SEFE понадобится больше пяти миллиардов евро для замены непоставленного газа из России. Об этом заявил управляющий директор компании Эгберт Лэге.

Поставки газа, как отметил Лэге в интервью Der Spigel, уже сократились. Он пояснил, что с санкциями «мы тогда потеряли все, и трубопроводный газ, и сжиженный природный газ».

Управляющий директор SEFE добавил, что согласно текущему состоянию, для поддержания ликвидности компании нужно будет немногим более четырех миллиардов евро, а для замены российского газа потребуется более пяти миллиардов.

«Сегодняшние закупочные цены на газ значительно выше, чем мы рассчитывали изначально. Так что обеспечение поставок, что является нашей главной целью, вероятно, будет стоить больше, чем мы думали», — заявил Лэге.

Однако он уверен, что ФРГ сможет обойти самый высокий уровень опасности, при котором голубое топливо должно быть нормировано.

Лэге также сообщил, что газохранилища заполнены на 78%. Этот уровень управляющий директор компании назвал обнадеживающим для этого времени года.

Представитель Кабинета министров ФРГ Вольфганг Бюхнер ранее заявил, что запуск «Северного потока — 2» сейчас не стоит для Берлина на повестке дня.