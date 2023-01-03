Мир 03 января 2023, 03:04 Немецкого журналиста ранили на Украине Журналист немецкой газеты Bild Штритцель получил легкое ранение осколком на Украине Pxhere

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Журналист немецкой газеты Bild Бьерн Штритцель получил ранение осколком на Украине. Об этом сообщил шеф-редактор издания Йоханнес Бойе в Twitter.

«Репортер Bild Бьерн Штритцель был ранен осколком», — написал Бойе.

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По словам шеф-редактора, сейчас раненый журналист находится в безопасности, «насколько это возможно», отметил News.ru. Бойе также добавил, что ранение Штритцелья не слишком серьезное.

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Он назвал ситуацию напоминанием обо всех трудностях, через которые приходится проходить репортерам на Украине, чтобы доносить до людей правду.

Штритцель сообщил, что с ним все в порядке, у него «только порез на лбу, скорее всего, осколком стекла». Раненый журналист отметил, что во время взрыва он обедал, добавило Ura.ru.

В конце декабря 2022 года съемочная группа RT Arabic попала под обстрел на южной окраине Донецка. Как уточнялось, журналисты не пострадали. Но им пришлось бросить машину и покинуть опасную зону пешком. Съемочная группа преодолела около пяти километров, чтобы попасть в безопасное место.