Немецкого врача задержали за убийство пациентов с COVID-19

На западе Германии задержали врача университетской клиники. Его подозревают в умышленном убийстве двух пациентов с коронавирусом.

Медика из города Эссен задержали 18 ноября. По версии полиции, 44-летний врач «незаконно вводил лекарства тяжелобольным людям на последней стадии их жизни, что привело к их немедленной смерти».

Погибли двое мужчин 47 и 50 лет. Это произошло 13 и 17 ноября. Врач дал показания по одной из смертей. По его словам, он хотел прекратить дальнейшие страдания пациента и его родственников.

Университетская клиника Эссена сообщила, что врач работал там с февраля. В клинике заявили, что речь идет об «умиравших пациентах, находившихся на последней стадии». Врача отстранили от работы после того, как из прокуратуры пришло извещение о начале расследования.

По данным газеты Bild, у обоих пациентов были серьезные сопутствующие заболевания. По неподтвержденным данным, перед тем, как убить пациентов, врач пригласил родственников, чтобы они могли попрощаться со своими близкими.