22 декабря 2022, 20:34
Немецкого разведчика заподозрили в шпионаже на Россию
Генпрокуратура ФРГ: сотрудника немецкой разведки заподозрили в шпионаже на Россию
Немецкие правоохранительные органы провели задержание сотрудника Федеральной разведывательной службы Германии. Его подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Об этом со ссылкой на Генеральную прокуратуру ФРГ сообщила газета Die Welt.
«В 2022 году он переслал российской спецслужбе информацию, полученную в рамках своей профессиональной деятельности», — подчеркнули в ведомстве.
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По данным немецких СМИ, под подозрением оказались и «другие сотрудники БНД», однако никаких задержаний больше не производилось.
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Ранее в Германии задержали россиянку и еще более 20 человек по подозрению в подготовке государственного переворота в стране. Гражданке РФ предъявили обвинение в посредничестве между «лидером заговора и представителями России».
В немецкой Генпрокуратуре также пояснили, что у правоохранителей нет оснований считать, что заговорщики в Германии имели поддержку со стороны официальных лиц России.
Позже сообщалось о задержании бывшего немецкого офицера в Италии по подозрению в подготовке госпереворота в Германии. Речь идет о создании новой армии в стране.
Германия
Россия
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