Посла Украины обвинили в дискредитации немецкого президента

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник своими публичными высказываниями о президенте Германии Франке-Вальтере Штайнмайере дискредитирует самого себя. Об этом газете Der Spiegel сообщил бывший глава немецкого МИД Зигмар Габриэль.

По его словам, все заявления Мельника не имеют никакого отношения к действительности. Также дипломат осудил отказ Киева принять Штайнмайера.

«Это просто неслыханно и сбивает с толку», — заявил он.

Мельник обвинил Штайнмайера в сложившихся связях с Россией и сообщил, что именно он отчасти способствует тому, что российские энергоносители до сих пор поступают в страну.

Пользователи в Сети создали петицию, в которой призвали немецкое правительство отослать из страны Мельника, поскольку «не соответствует критериям дипломата».

Ранее также появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский счел нежелательным визит Штайнмайера в страну в составе делегации коллег из Польши, Латвии, Литвы и Эстонии.