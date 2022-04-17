Посла Украины обвинили в дискредитации немецкого президента
Экс-глава МИД ФРГ Габриэль обвинил посла Украины в дискредитации президента Германии
Посол Украины в Берлине Андрей Мельник своими публичными высказываниями о президенте Германии Франке-Вальтере Штайнмайере дискредитирует самого себя. Об этом газете Der Spiegel сообщил бывший глава немецкого МИД Зигмар Габриэль.
По его словам, все заявления Мельника не имеют никакого отношения к действительности. Также дипломат осудил отказ Киева принять Штайнмайера.
«Это просто неслыханно и сбивает с толку», — заявил он.
Мельник обвинил Штайнмайера в сложившихся связях с Россией и сообщил, что именно он отчасти способствует тому, что российские энергоносители до сих пор поступают в страну.
Пользователи в Сети создали петицию, в которой призвали немецкое правительство отослать из страны Мельника, поскольку «не соответствует критериям дипломата».
Ранее также появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский счел нежелательным визит Штайнмайера в страну в составе делегации коллег из Польши, Латвии, Литвы и Эстонии.