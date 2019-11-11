Немецкое правительство высказалось об отставке Моралеса

По словам Зайберта, Германия обеспокоена событиями, которые произошли в Боливии в последнее время. Он напомнил, что после прошедших выборов в стране начался «тяжелый кризис» и решение Моралеса уйти в отставку станет «важным шагом на пути к мирному решению».

В свою очередь внешнеполитическое ведомство России обратилось с призывом ко всем политическим силам южноамериканской страны найти законный выход из кризиса, который наступил после отставки главы государства.