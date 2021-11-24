Немецкое правительство решило легализовать каннабис

В Германии новое правительство пришло к договоренности о легализации продажи марихуаны. Ее собираются продавать взрослому населению в рекреационных целях и в специальных магазинах.

К соглашению насчет каннабиса пришла коалиция Социал-демократической партии Германии, «Зеленых» и Свободной демократической партии, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на составленный и опубликованный партиями документ.

«Мы вводим контролируемую продажу каннабиса взрослым для рекреационных целей в лицензированных магазинах», — отмечено в соглашении.

Немецкие власти таким образом рассчитывают обеспечить контроль и предотвратить реализацию некачественного продукта. Кроме того, в Германии считают, что мера позволит защитить молодежь.

Через четыре года после легализации марихуаны партии хотят оценить влияние нововведения на общество. Правила рекламы каннабиса наравне с алкоголем и табаком ужесточат.

Ежегодно оборот черного рынка марихуаны в Германии достигает порядка двух миллиардов евро. После легализации позитивный эффект от меры оценили почти в пять миллиардов евро в год. Он будет достигнут благодаря экономии на уголовно-процессуальных мерах и поступления налогов.

По предварительным прогнозам, немецкий кабмин может окончательно сформироваться только к середине декабря.