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    24 ноября 2021, 19:29

    Немецкое правительство решило легализовать каннабис

    В Германии новое правительство договорилось о легализации каннабиса

    Александра Ломейко

    В Германии новое правительство пришло к договоренности о легализации продажи марихуаны. Ее собираются продавать взрослому населению в рекреационных целях и в специальных магазинах.

    Немецкое правительство решило легализовать каннабис

    К соглашению насчет каннабиса пришла коалиция Социал-демократической партии Германии, «Зеленых» и Свободной демократической партии, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на составленный и опубликованный партиями документ.

    «Мы вводим контролируемую продажу каннабиса взрослым для рекреационных целей в лицензированных магазинах», — отмечено в соглашении.

    Немецкие власти таким образом рассчитывают обеспечить контроль и предотвратить реализацию некачественного продукта. Кроме того, в Германии считают, что мера позволит защитить молодежь.

    Через четыре года после легализации марихуаны партии хотят оценить влияние нововведения на общество. Правила рекламы каннабиса наравне с алкоголем и табаком ужесточат.

    Ежегодно оборот черного рынка марихуаны в Германии достигает порядка двух миллиардов евро. После легализации позитивный эффект от меры оценили почти в пять миллиардов евро в год. Он будет достигнут благодаря экономии на уголовно-процессуальных мерах и поступления налогов.

    По предварительным прогнозам, немецкий кабмин может окончательно сформироваться только к середине декабря.