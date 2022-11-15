Мир 15 ноября 2022, 09:26 Немецким военным выдали форму с символами SS Bild: немецким солдатам раздали одежду с символами SS

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Военнослужащим немецкой армии выдали новую военную форму, на ярлыке которой появились символы SS. Об этом написало издание Bild.

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Аббревиатура, которая повторяет буквы одного из вооруженных нацистских формирований ФРГ, на самом деле обозначает размер одежды — S-Shot. Глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт распорядились срезать компрометирующие ярлыки.

Издание добавило, что армия получила 313 тысяч комплектов военной формы, несколько сотен тысяч спальных мешков и касок на общую сумму в 2,3 миллиарда евро. По информации издания Focus, форму для военных бундесвера поставляют компании Gustav Wahler GmbH & Co. KG и Hexonia GmbH и Gustav Wahler GmbH & Co. KG.