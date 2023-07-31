Мир 31 июля 2023, 03:33 Немецким полицейским приходилось трижды за сутки выезжать в общежития для украинских беженцев Bild: полиция ФРГ постоянно выезжает в общежития для украинских беженцев из-за нарушений Freepik

Читать 360tv в

Сотрудники немецкой полиции регулярно выезжают в общежития для украинских беженцев, чтобы урегулировать различные ситуации. Об этом сообщило издание Bild.

За первые три месяца 2023 года правоохранительным органам пришлось 230 раз приезжать в общежития украинцев для наведения порядка. Это около трех раз за сутки.

Реклама

Часть выездов связана с нарушением общественного порядка. Граждане жалуются на оскорбления, угрозы, избиения, кражи и распространение психотропных веществ.

Ранее стало известно, что польские граждане начали злиться на украинских беженцев, потому что те пользуются великодушием правительства страны. Поляки почувствовали, что выходцы с Украины не проявляют никакой благодарности и позволяют себе слишком много.

Как до этого отметила социолог Дорота Перетяткович, отношение жителей Польши к прибывшим украинским гостям меняется в худшую сторону. Граждане недовольны, что им приходится конкурировать с украинцами за рабочие места и места в образовательных учреждениях.