31 июля 2023, 03:33
Немецким полицейским приходилось трижды за сутки выезжать в общежития для украинских беженцев
Bild: полиция ФРГ постоянно выезжает в общежития для украинских беженцев из-за нарушений
Сотрудники немецкой полиции регулярно выезжают в общежития для украинских беженцев, чтобы урегулировать различные ситуации. Об этом сообщило издание Bild.
За первые три месяца 2023 года правоохранительным органам пришлось 230 раз приезжать в общежития украинцев для наведения порядка. Это около трех раз за сутки.
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Часть выездов связана с нарушением общественного порядка. Граждане жалуются на оскорбления, угрозы, избиения, кражи и распространение психотропных веществ.
Ранее стало известно, что польские граждане начали злиться на украинских беженцев, потому что те пользуются великодушием правительства страны. Поляки почувствовали, что выходцы с Украины не проявляют никакой благодарности и позволяют себе слишком много.
Как до этого отметила социолог Дорота Перетяткович, отношение жителей Польши к прибывшим украинским гостям меняется в худшую сторону. Граждане недовольны, что им приходится конкурировать с украинцами за рабочие места и места в образовательных учреждениях.
Германия
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Полиция
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