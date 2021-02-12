Немецкий журналист заявил о зарождении новой дружбы России и Германии

Мир наблюдает зарождение новой дружбы между Россией и Германией. Эти две страны связывают намного более тесные отношения, чем многим кажется. Об этом в журнал Spectator написал публицист Вольфганг Мюнхау.

По мнению автора, Германия заинтересована в использовании российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и в реализации проекта «Северный поток — 2».

«Немецкие политики практически впали в состояние эйфории, узнав о промежуточных результатах клинических испытаний вакцины „Спутник V“ в начале февраля», — написал журналист.

Он обратил внимание, что политики презрительно отзывались о вакцине компании AstraZeneca и Оксфордского университета, когда один немецкий чиновник распространил ложное заявление о ее низкой эффективности у пожилых людей. Мюнхау добавил, что технически российская прививка очень похожа на оксфордскую вакцину. Но, по его мнению, это не смогло снизить градус энтузиазма, с которым немцы ожидают поставки «Спутника V».

По словам публициста, борьба за завершение строительства «Северного потока — 2» стала крупнейшим дипломатическим кризисом в трансатлантических отношениях со времен войны в Ираке. В этом плане Россию и Германию объединяет деловое отношение во внешней политике. США выступают против проекта, но ФРГ бросают ей вызов, надеясь, что трубопровод упростит доступ страны к обширным российским запасам природного газа.