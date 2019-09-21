Немецкий журналист выяснил, в чем отличия жизни в России от жизни в Европе

Первым, на что он обратил внимание, стал английский язык в Москве. По словам журналиста, любая покупка в супермаркете и просьба в общественном месте становится «стресс-тестом».

Калус также заметил неулыбчивость российских граждан по сравнению с европейцами. Журналист считает, что жители России не улыбаются без причины, а «фальшивая улыбка» считается дурным тоном.

Любовь россиян к книгам, а также особое отношение к своим писателям, выделил Калус среди всех отличительных черт.

Журналист также считает, что Россию отличает и «противоречивый» образ женщины. Гендерные роли в стране «традиционно цементированы», отмечает Калус. При этом, по его словам, мерить их масштабами европейского феминизма не следует.

Свое внимание журналист обратил и на то, что в России наличные деньги становятся редким явлением, а популярность безналичного расчета, напротив, только растет.

Калуса удивил и интернет, работающий без перебоев, а также большое количество точек с бесплатным Wi-Fi в парках и метро.