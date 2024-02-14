Мир 14 февраля 2024, 18:02 Немецкий журналист указал на дыры в системе ПВО Украины Репке: ВС России без остановки наносят удары по ВСУ из-за нехватки ПВО Sebastian Gollnow / Global Look Press

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Российские военнослужащие наносят безостановочные авиаудары по украинским позициям, поскольку на многих из них отсутствуют системы ПВО. Об этом в соцсети X написал немецкий журналист Юлиан Репке.

«Похоже, украинской противовоздушной обороны нет на многих участках фронта», — указал он.

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Репке раскритиковал власти Германии, которые позиционируют страну как главного поставщика ПВО для Украины.

До этого газета The New York Times писала, что без помощи США ВСУ потерпят поражение на поле боя. При этом украинские системы ПВО смогут продержаться только до следующего месяца.

Украинская армия каждый день несет тяжелые потери. На фоне снарядного голода бойцы ВСУ не хотят сражаться. На Запорожском направлении группа украинских солдат сдалась в плен. Находящиеся в Авдеевке военнослужащие могут капитулировать и оставить населенный пункт.