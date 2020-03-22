Немецкий журналист сравнил меры против коронавируса в России и Европе

Российские власти вводили более решительные меры по борьбе с коронавирусом, чем власти стран Европы. Принятые решения оказались более эффективными, чем те, которые были в ЕС. Так считает немецкий журналист Андре Баллин.

«Россия справляется с эпидемией коронавируса гораздо лучше, чем европейские страны», — написал журналист в статье для издания Der Standard.

Он отметил, что российские службы безопасности и контроля действовали намного решительнее, чем это было в странах Европы. Например, граница России и Китая была закрыта еще в конце января. Тогда же остановили и сообщение поездов.

В феврале Москва ограничила авиарейсы в Китай, а чуть позже запретила въезжать на территорию страны гражданам КНР. Более того, ограничения начали действовать и в отношении других иностранцев. При этом Баллин отметил, что доля везения в ситуации тоже есть. России повезло, что в начале оказалось всего два зараженных китайца. Благодаря этому появился необходимый запас времени для разработки мер против распространения инфекции.

По последним данным, в России зафиксировано 306 случаев заболевания COVID-19. В разных странах мира этот показатель уже перевалил за отметку 308 тысяч пациентов.