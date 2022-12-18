Мир 18 декабря 2022, 03:34 Немецкий журналист спрогнозировал торговую войну между США и Евросоюзом Немецкий журналист Кайзер: ЕС окажется втянутым в торговую войну с США РИА «Новости»

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Ответные меры властей Евросоюза на принятый в США закон о снижении инфляции может перерасти в торговую войну, сообщила газета Die Welt.

По мнению немецкого журналиста Тобиаса Кайзера, на саммите стран ЕС влиятельные политики обсудили «промышленно-политическое наступление» президента США Джо Байдена. Возникает угроза «трансатлантической гонки субсидий» и торговой войны. Фактически сейчас Франция продвигает лозунг «покупай европейское».

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«Новые протекционистские меры могут привести к тому, что ЕС окажется втянутым в торговую войну с США», — подчеркнул Кайзер.

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В пятницу Евросоюз официально ввел девятый пакет санкций в отношении России. Чиновники переживающей энергетический кризис еврозоны делают все, чтобы повлиять на Россию, но санкции дают обратный эффект. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, экономические рестрикции ударят по самой Европе. При этом на Россию санкции особого влияния не оказывают, добавила дипломат.