Мир 08 марта 2024, 03:55 Немецкий журналист рассказал о мытарствах по дороге в Калининград Berliner Zeitung: ФРГ создает препятствия туристам, желающим посетить Россию РИА «Новости»

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Туристы из Германии сталкиваются с определенными сложностями при поездке в Россию. О своих мытарствах по пути в Калининград рассказал немецкий журналист Дирк Энгельхардт в материале для Berliner Zeitung.

Сложности начались уже на этапе покупки билета. В Берлине в турбюро путешественнику заявили, что билеты в Россию не продаются по «этическим причинам». Добраться из Польши в Калининград поездом тоже не получится.

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«На мой вопрос о билетах в Гданьск мне также ответили отказом. Таким клиентам, как я, вообще не хотят продавать билеты», — поделился журналист.

Электронное письмо с отказом продавать билет подписали украинским нацистским лозунгом, отметил Энгельхардт.

Турист отметил, что визу в Россию он получил без проблем. До Гданьска он добрался на поезде, а потом на автобусе доехал до Калининграда.

Правительство Литвы с 1 марта запретило россиянам, следующим в Калининград по железной дороге, выходить на станциях Кяна и Кибартай.