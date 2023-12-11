Мир 11 декабря 2023, 16:54 Немецкий журналист рассказал о колоссальном давлении российских войск на ВСУ Welt: российские войска применили «Калибры» и «Искандеры» против ВСУ РИА «Новости»

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ВС России успешно атакуют украинскую армию с помощью крылатых ракет «Калибр» и оперативно-тактических комплексов «Искандер». Об этом немецкому телеканалу Welt заявил журналист Кристоф Ваннер.

Он отметил, что войска используют для ударов по ВСУ не только артиллерию и ракеты, но и беспилотники. Российские военные атакуют как позиции противника, так и украинские объекты критической инфраструктуры.

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«Мы видим, что русские оказывают колоссальное давление, и оно будет только расти», — указал эксперт.

Ранее газета Financial Times назвала интервью главкома ВСУ Валерия Залужного по поводу ситуации в зоне СВО потрясением для многих. В беседе со СМИ военный признал тупиковость ситуации в конфликте. По информации журналистов, западные лидеры после этого интервью стали звонить украинскому руководству.

Украина запросила у США 17 миллионов снарядов, чем вызвала удивление со стороны главы Пентагона Ллойда Остина. По информации СМИ, Залужный в беседе с Остином также пожаловался ему на вмешательство офиса президента Владимира Зеленского в его решения.