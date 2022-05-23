Немецкий журналист призвал НАТО пойти на открытый конфликт с Турцией

Президент Турции Реджеп Эрдоган в вопросе вступления Швеции и Финляндии в НАТО занимается шантажом, поэтому альянсу следует решиться вступить с ним в открытый конфликт. Статья с таким призывом вышла в немецком издании Der Spiegel.

Журналист Максимилиан Попп назвал отказ турецких властей поддержать расширение альянса не беспокойством о безопасности, а шантажом. Он заявил, что таким образом Реджеп Эрдоган пытается выставить себя в лучшем свете перед предстоящими в следующем году выборами, а также получить от альянса снятие ограничений на поставки оружия и экстрадицию преступников.

«В последние годы он вел себя как двойной агент. С одной стороны, его страна является членом НАТО, с другой стороны, Турция заключила сделки с Путиным на поставки оружия и угрожала войной своему партнеру по НАТО Греции», — написал автор Der Spiegel.

Он посоветовал альянсу не соглашаться с требованиями Турции, иначе другие страны тоже станут отстаивать таким образом свои интересы. Максимилиан Попп призвал «рискнуть конфликтом с Эрдоганом».