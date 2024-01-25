Мир 25 января 2024, 03:52 Немецкий журналист предрек Шольцу фатальную ошибку на Украине Журналист Репке: ФРГ допустит ошибку, если продаст Британии ракеты Taurus РИА «Новости»

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Правительство канцлера ФРГ Олафа Шольца может ошибиться в вопросе Украины, если не учтет прошлые упущения с поставкой оружия. Об этом заявил немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X.

Он напомнил, как в 2022 году правительство ФРГ отправило БМП Marder Греции, поэтому на Украине оказались неполноценные BMP-1. В итоге в 2023 году украинской стороне прислали Marder напрямую.

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«В 2024 году мы хотим подарить Великобритании ракеты Taurus, чтобы более плохие ракеты Storm Shadow послали Украине. Извините, канцелярия, но у нас нет времени до 2025 года чтобы исправить вашу следующую фатальную ошибку», — заявил журналист.

Ранее Великобритания предложила Германии продать ей крылатые ракеты Taurus, чтобы Лондон смог отправить Киеву больше ракет Storm Shadow.

При этом министр финансов ФРГ Кристиан Линднер отмечал, что Германия не может помогать Украине в одиночку. По его мнению, страна направляет больше ресурсов, чтобы другие государства могли отдать меньше. Из-за этого в Федеративной Республике может наступить финансовая перегрузка.