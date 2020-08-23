Немецкий журналист похвалил увеличение Россией запасов золота

При этом еще в 2015 году Цшепиц написал статью для газеты Die Welt, в которой подверг острой критике действия России, называя увеличение золотых запасов «ловушкой».

Журналист также отмечает, что российское правительство достигло успеха в своем стремлении снизить зависимость от американского доллара. «Путин… мастерски справился с этой геополитической задачей. В данной сфере он действует умно и успешно», — признал Цшепиц.

Он также добавил, что его впечатлили достижения России в условиях крайне неблагоприятных цен на нефть. Цшепиц выразил уверенность в том, что Москва продолжит закупать золото, так как это повышает ее независимость от мировых дестабилизирующих тенденций. Россия впервые заработала на продаже золота больше, чем на экспорте газа.

Ранее эксперты сообщили, что после беспрецедентного роста во время кризиса цены на золото упали до минимума с 23 июля, обвалившись более чем на 100 долларов. Причиной могли стать высокий спрос на драгметалл и объявление об успешном испытании вакцины, которая сможет предотвратить новый кризис.