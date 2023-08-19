Мир 19 августа 2023, 10:05 Немецкий журналист обвинил Запад в попытках надавить на Украину Focus: Запад надавил на Украину, потребовав уступить территории Официальный сайт Президента Украины

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Заявления главы офиса НАТО Стиана Йенссена о территориальных уступках со стороны Украины было сделано неслучайно. Оно продемонстрировало желание западных стран надавить на киевский режим. Об этом сообщил немецкий обозреватель Ульрих Райтц в статье для Focus.

«Украинцы были в ярости, и вскоре после этого Йенссен сделал дипломатический отход», — указал Райтц.

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Он подчеркнул, что слова о территориальных уступках стали предметом бурного обсуждения. По мнению журналиста, Запад добивался именно этого.

«Идея, озвученная публично, оказывает давление на украинцев», — констатировал Райтц.

Сам Йенссен ранее заявлял, что территориальные уступки позволили бы Украине остановить конфликт и вступить в НАТО. Позже он отказался от своих слов.

Генсек альянса Йенс Столтенберг объяснил слова Йенссена. Заявление якобы указывало на то, что блок продолжит поддерживать киевский режим и оставит за ним право выдвигать условия возможных переговоров с Россией.