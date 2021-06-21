Немецкий журналист объяснил слухи о «прямом доступе» к Путину

Немецкий журналист Хуберт Зайпель рассказал, почему в Германии его считают единственным западным журналистом с «прямым личным доступом» к президенту РФ Владимиру Путину. По словам Зайпеля, эту формулировку много лет назад использовал журнал Der Spiegel, а другие СМИ ее радостно подхватили.

«Я не думаю, что российский президент носит с собой мобильный телефон и ждет, когда я ему позвоню. У него, конечно, другие приоритеты, и мы не ездим вместе в отпуск», — подчеркнул журналист в беседе с РИА «Новости».

По его словам, предположение о «прямом личном доступе» к Путину много лет назад появилось в статье еженедельника Der Spiegel.

«С тех пор коллеги с радостью его используют. Верно то, что мы регулярно встречаемся в течение многих лет и обсуждаем политическую ситуацию», — добавил он.

Зайпель уточнил, что за последние десять лет он встречался с Путиным несколько десятков раз. Их первая встреча прошла в Ново-Огареве.

«Все началось с телевизионного документального фильма (немецкого общественно-правового телеканала — прим. ред.) ARD о „немцах и газе с Востока“, который я снял, <…> и для этого я взял интервью также у Владимира Путина», — пояснил журналист.

В этом году вышла в свет новая книга Зайпеля «Власть Путина: почему Европа нуждается в России». В ней он анализирует внешнюю политику России, отношения Запада и властей РФ, а также глобальные международные отношения.