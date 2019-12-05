Немецкий журналист назвал нового главного врага НАТО. Но Россию тоже боятся

Автор отметил, что демократия победила, рынок вытеснил плановое хозяйство, и страны продолжают стучаться в дверь НАТО. И об этих заслугах стоит вспоминать, когда фундамент альянса подвергается эрозии.

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«Опасность идет не извне, а изнутри — НАТО угрожает само себе. Основополагающий консенсус западного общества относительно того, что свободу и благополучие необходимо защищать от внешних опасностей каждый день вновь и вновь, больше не существует. Согласно опросам, большинство людей на Западе более не чувствует угрозы от России, а тем более от Китая, и не желает в период бюджетных трудностей и усиливающих боев за распределение ресурсов инвестировать больше денег в оборону», — отметил автор статьи.

Кроме того, самый опасный противник НАТО, считает журналист, не Россия, а Китай. Но в любом случае у НАТО нет перспективной стратегии в отношении обоих этих государств. Автор обратил внимание, что американцы считают Китай врагом, но для Германии и Франции это, прежде всего, торговый партнер.

Третья причина для кризиса в альянсе — дестабилизация внутри. Среди угроз автор назвал позиции президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, американского лидера Дональда Трампа и французского Эммануэля Макрона.

Последний заявил о «смерти мозга» НАТО и усомнился в том, что страны исполнят то, что прописано в 5-й статье устава альянса — защиту в случае нападения на одну из стран-членов. Издание утверждает, что это может подтолкнуть Москву проверить действенность этого положения.

Чтобы справиться с кризисом в НАТО, автор советует возродить взаимное доверие и пробовать новые форматы.