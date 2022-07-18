Немецкий журналист: когда оплата за ЖКХ станет выше на 200-400 евро, жители ФРГ поймут весь ужас

Немецкий журналист Томас Репер рассказал Runews, что жителям Германии приходится сложно, поскольку цены растут, а некоторые продукты и товары стали дефицитными.

Репер выразил уверенность, что жители ФРГ сохраняют надежду на то, что в стране все наладится. Он заметил, что в этом плане россиянам приходится проще, поскольку они знают после 90-х годов, что такое кризис. При этом, по мнению журналиста, немцы не осознают того, что их ждет.

«Но они поймут в конце этого года или в начале следующего. Пока что у них цены на энергию, если не брать бензин, в пределах нормы. Они платят ежемесячно плату, но перерасчет будет в конце года. И тогда им придется оплатить один или два месячных оклада. <…> Когда в следующем году оплата за ЖКХ будет на 200-400 евро выше, чем сейчас, тогда они поймут», — отметил собеседник издания.