11 марта 2023, 13:22
Немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn прекратил бесплатную поддержку Украины
Spiegel: немецкий концерн Deutsche Bahn перестал бесплатно поддерживать Украину
Немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn, очевидно, прекратил бесплатно доставлять гуманитарную помощь на Украину. На это обратило внимание издание Spiegel.
Источники издания сообщили, что концерн перестал безвозмездно помогать Украине с начала 2023 года. Поддержка, которую развернули после начала конфликта в стране, «закончилась так же быстро, как и началась», отметили журналисты. С февраля дочернее предприятие концерна, DB Cargo, привезло на Украину 1,3 тысячи контейнеров с гумпомощью. транспортные расходы достигли пять миллионов евро.«С 1 января DB Cargo, по всей видимости, больше не предлагает бесплатной транспортировки», — указано в материале.
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По данным из открытых источников, Deutsche Bahn AG — основной железнодорожный оператор в Германии. Комапния оказывает услуги по перемещению пассажиров и грузов по железной дороге, а также логистические услуги. Штаб-квартира находится в Берлине.
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