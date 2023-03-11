Мир 11 марта 2023, 13:22 Немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn прекратил бесплатную поддержку Украины Spiegel: немецкий концерн Deutsche Bahn перестал бесплатно поддерживать Украину Unsplash

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Немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn, очевидно, прекратил бесплатно доставлять гуманитарную помощь на Украину. На это обратило внимание издание Spiegel.

Источники издания сообщили, что концерн перестал безвозмездно помогать Украине с начала 2023 года. Поддержка, которую развернули после начала конфликта в стране, «закончилась так же быстро, как и началась», отметили журналисты. С февраля дочернее предприятие концерна, DB Cargo, привезло на Украину 1,3 тысячи контейнеров с гумпомощью. транспортные расходы достигли пять миллионов евро.

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По данным из открытых источников, Deutsche Bahn AG — основной железнодорожный оператор в Германии. Комапния оказывает услуги по перемещению пассажиров и грузов по железной дороге, а также логистические услуги. Штаб-квартира находится в Берлине.

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