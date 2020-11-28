Немецкий врач заявил о новой версии появления пандемии коронавируса

Сейчас люди в мире подхватывают итальянский штамм коронавируса. Он мутировал на севере страны, так как ни одна из стран Европы не придала значения опасности инфекции. Об этом заявил немецкий эпидемиолог Александр Кекуле.

«Стартовый выстрел» для глобальной пандемии был сделан в Северной Италии», — сказал Кекуле в эфире телеканала ZDF.

Он пояснил, что мутировавший в Италии штамм вируса поражает пациентов в более чем 99% случаев. При этом изначально коронавирус появился в китайском Ухане. По словам врача, инфекция в течение нескольких недель распространился в Италии, а затем уже мутировал. Эти изменения позволили вирусу лучше адаптироваться к людям.

В свою очередь микробиолог Сергей Иванов не согласился с мнением коллеги. Он подчеркнул, что китайское происхождение коронавируса ни у кого не вызывает сомнений.

«Профессор Александр Кекуле — это немецкий Жириновский от медицины. Он, конечно, уважаемый ученый, но любит перед прессой сказать что-нибудь эффектное. <…> Он говорит лишь о том, что в Европе недооценили его опасность, когда пошла первая информация о заболевших в Китае, и не приняли строгих эпидемиологических мер», — привела пояснение Иванова газета «Московский комсомолец».

Микробиолог отметил, что в России зафиксировано более 100 штаммов коронавируса. Большинство из них попали в страну из Европы.