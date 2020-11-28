Немецкий врач заявил о новой версии появления пандемии коронавируса
«Стартовый выстрел» для глобальной пандемии был сделан в Северной Италии», — сказал Кекуле в эфире телеканала ZDF.
Он пояснил, что мутировавший в Италии штамм вируса поражает пациентов в более чем 99% случаев. При этом изначально коронавирус появился в китайском Ухане. По словам врача, инфекция в течение нескольких недель распространился в Италии, а затем уже мутировал. Эти изменения позволили вирусу лучше адаптироваться к людям.
В свою очередь микробиолог Сергей Иванов не согласился с мнением коллеги. Он подчеркнул, что китайское происхождение коронавируса ни у кого не вызывает сомнений.
«Профессор Александр Кекуле — это немецкий Жириновский от медицины. Он, конечно, уважаемый ученый, но любит перед прессой сказать что-нибудь эффектное. <…> Он говорит лишь о том, что в Европе недооценили его опасность, когда пошла первая информация о заболевших в Китае, и не приняли строгих эпидемиологических мер», — привела пояснение Иванова газета «Московский комсомолец».
Микробиолог отметил, что в России зафиксировано более 100 штаммов коронавируса. Большинство из них попали в страну из Европы.