Немецкий врач рассказал, как мужчины и женщины переносят коронавирус

По его словам, организм мужчины более восприимчив к коронавирусу, поэтому он страдает сильнее, чем женский. На переносимость болезни влияют биологические аспекты.

Сообщается, что мужчины и женщины также по-разному переживают и другие болезни. Например, ВИЧ и гепатит. Специалист заявил, что женская иммунная система благодаря своей чувствительности реагирует быстрее и агрессивнее реагирует на возбудителей болезней, за счет чего снижается риск обострения.

По слова Альтфельда, женский организм сильнее благодаря эволюции.

У мужчин также не так много женского гормона эстрогена. Именно он способствует усилению иммунной системы.

Напомним, в Германии количество заразившихся коронавирусом превысило 66 тысяч человек. Более 645 человек погибли.