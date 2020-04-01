Немецкий врач рассказал, как мужчины и женщины переносят коронавирус
Специалист из Института экспериментальной вирусологии и иммунологии имени Генриха Петте при Гамбургском университете (Германия) Маркус Альтфельд сообщил, что организм мужчины и организм женщины по-разному переносят коронавирус. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на зарубежное издание.
По его словам, организм мужчины более восприимчив к коронавирусу, поэтому он страдает сильнее, чем женский. На переносимость болезни влияют биологические аспекты.
Сообщается, что мужчины и женщины также по-разному переживают и другие болезни. Например, ВИЧ и гепатит. Специалист заявил, что женская иммунная система благодаря своей чувствительности реагирует быстрее и агрессивнее реагирует на возбудителей болезней, за счет чего снижается риск обострения.
По слова Альтфельда, женский организм сильнее благодаря эволюции.
У мужчин также не так много женского гормона эстрогена. Именно он способствует усилению иммунной системы.
Напомним, в Германии количество заразившихся коронавирусом превысило 66 тысяч человек. Более 645 человек погибли.