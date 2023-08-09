Мир 09 августа 2023, 02:13 Немецкий военный концерн купил для Украины 30 старых танков Leopard 1 Rheinmetall купил у Бельгии 30 старых танков Leopard 1 для украинской армии РИА «Новости»

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Немецкий оборонный концерн Rheinmetall приобрел у Бельгии 50 старых танков Leopard 1. Больше половины из них отправят на Украину. Об этом сообщило издание Handelsblatt со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе Германии.

«Концерн Rheinmetall готовится к очередному экспорту танков на Украину. С этой целью компания приобрела 50 танков Leopard 1 у бельгийской компании OIP Land Systems», — сказано в статье.

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Авторы материала уточнили, что из 50 танков на нужды ВСУ отправят около 30. Но сначала их модернизируют.

Изначально концерн хотел закупить танки у Швейцарии. Но швейцарские власти не стали заключать сделку, подчеркнув, что хотят оставаться нейтральными в этом вопросе.

Ранее стало известно, что США одобрили поставку Украине первой партии танков Abrams. Когда технику вместе с боеприпасами и запчастями отправят украинской армии, пока неизвестно.