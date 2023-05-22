Мир 22 мая 2023, 17:53 Немецкий военный эксперт подтвердил освобождение Артемовска российскими силами Военный эксперт Bild Репке показал подтверждающую освобождение Артемовска Россией карту РИА «Новости»

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Немецкий военный эксперт Юлиан Репке подтвердил переход Артемовска под контроль российских сил. Журналист газеты Bild опубликовал на своей странице в Twitter карту, полученную на основе данных геолокации.

«Судя по кадрам с геолокацией, российские силы действительно захватили оставшиеся украинские опорные пункты в западном Бахмуте (украинское название Артемовска — прим. ред.)», — сказал он.

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По словам журналиста, российские силы теперь контролируют до 100% города.

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин 21 мая сообщил о полном освобождении Артемовска, сообщили «Известия». Он уточнил, что бои за установление контроля над городом длились 224 дня.

Подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко рассказал, что основные части Вооруженных сил Украины отошли из города в Часов Яр. Как сообщил RT, он подчеркнул, что именно этот населенный пункт станет следующей точкой обороны ВСУ.