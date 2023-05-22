22 мая 2023, 17:53
Немецкий военный эксперт подтвердил освобождение Артемовска российскими силами
Военный эксперт Bild Репке показал подтверждающую освобождение Артемовска Россией карту
Немецкий военный эксперт Юлиан Репке подтвердил переход Артемовска под контроль российских сил. Журналист газеты Bild опубликовал на своей странице в Twitter карту, полученную на основе данных геолокации.
«Судя по кадрам с геолокацией, российские силы действительно захватили оставшиеся украинские опорные пункты в западном Бахмуте (украинское название Артемовска — прим. ред.)», — сказал он.
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По словам журналиста, российские силы теперь контролируют до 100% города.
Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин 21 мая сообщил о полном освобождении Артемовска, сообщили «Известия». Он уточнил, что бои за установление контроля над городом длились 224 дня.
Подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко рассказал, что основные части Вооруженных сил Украины отошли из города в Часов Яр. Как сообщил RT, он подчеркнул, что именно этот населенный пункт станет следующей точкой обороны ВСУ.
ВСУ
Бахмут
Артемовск
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