Немецкий ученый назвал версию происхождения ковида, в которой уверен на 99%

Ученый-физик Роланд Визендангер почти на 100% уверен, что пандемия коронавируса началась после утечки из лаборатории в Ухане. Об этом он заявил в интервью изданию ZDF.

«Я на 99,9% уверен, что коронавирус появился в лаборатории», — сказал Визендангер.

Он добавил, что весь прошлый год вел собственное расследование и искал причину пандемии коронавируса. Визендангер, по его словам, анализировал научные публикации, материалы СМИ и общался на эту тему с профессионалами.

Физик настаивает, что правдивость его гипотезы доказывает целый ряд косвенных факторов. Самый главный из них — это то, что эпидемиологи до сих пор не могут найти животное или другой источник появления 2019-nCoV.

В начале этого года эксперты Всемирной организации здравоохранения побывали в Ухане в поисках источника заражения. Они пришли к выводу, что коронавирус, скорее всего, передался человеку через летучих мышей на юге Китая. Версию с утечкой из лаборатории они назвали маловероятной. Власти Соединенных Штатов придерживаются версии, которую отстаивает Визендангер.