Немецкий телеканал опубликовал «итоги exit poll» за 2 дня до выборов

Во время эфира развлекательного шоу «Погоня» 24 сентября немецкий телеканал ARD запустил бегущую строку с надписью «Экзитпол по выборам в Бундестаг на 17:46». Зрители увидели предполагаемые результаты по четырем партиям.

Согласно «подсчетам», сообщила газета Вild, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) набрал 22,1% голосов, социал-демократы — 22,7%, «Альтернативы для Германии» — 10,5%, Свободная демократическая партия — 13,2%. Результатов «голосования» за «Левую партию» и «Зеленых» не показали.

Глава вещательного центра ARD Das Erste Хольгер Лихтентхелер объяснил, что это была техническая проверка.

«Она должна была быть проведена в зоне неактивного вещания в рамках подготовки к выборам в воскресенье, но вышла в эфир из-за ошибки переключения. Это был несчастный случай, за который мы приносим свои извинения», — заявил он.

Парламентские выборы в Германии состоятся 26 сентября. Избирательные участки будут работать с 08:00 до 18:00. Первые данные экзитполов опубликуют каналы ARD и ZDF.

На последнем митинге в качестве канцера германии Ангела Меркель призвала избирателей оставить страну в стабильности. Для этого она рекомендовала проголосовать за партии ХДС или ХСС.