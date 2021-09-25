Немецкий телеканал объяснил публикацию экзитполов за два дня до выборов

Немецкий телеканал ARD объяснил, почему опубликовал данные экзитполов за два дня до выборов в бундестаг. Там отметили, что случайно выложили тест, который не должен был публиковаться.

Об этом телеканал сообщил в своем Twitter.

«Во время передачи Gefragt-Gejagt (телевикторина — прим. ред.) на несколько секунд появилась бегущая строка с фиктивными предварительными данными. Это был тест, запущенный в эфир по ошибке. Приносим извинения», — сказано в сообщении.

Ряд немецких СМИ обратили внимание на бегущую строку, которую телеканал запустил во время прямого эфира. В ней содержались данные экзитполов «по выборам в бундестаг на 17:46». Прежде чем строка погасла, на экране показали результаты четырех партий.

Выборы в бундестаг пройдут в Германии 26 сентября. В результате будет сформировано новое правительство, а также станет известно имя нового канцлера. Это точно будет не Ангела Меркель — она заявила, что уйдет из политики после окончания своего срока на этом посту.

Ангела Меркель 24 сентября в рамках одного из последних визитов в статусе канцлера ФРГ посетила Марловский птичий парк. Она покормила попугаев — птицы даже посидели у нее на голове. Однако в какой-то момент один из пернатых напал на канцлера, клюнув ее. после этого Меркель решила не подходить к большому ручному филину, который тоже обитал в парке.