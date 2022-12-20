Мир 20 декабря 2022, 14:29 Немецкий суд признал 97-летнюю женщину соучастной в убийстве более 10 тысяч человек Taz: суд в Германии признал 97-летнюю немку соучастной в убийствах более 10 тысяч человек РИА «Новости»

Читать 360tv в

Бывшую секретаршу нацистского концлагеря Штуттгоф, 97-летнюю Ирмгард Ф. признали виновной в содействии убийству более 10 тысяч человек. Соответствующее решение вынес суд в городе земли Шлезвиг-Гольштейн, написало издание Taz.de.

Согласно данным следствия, в период с июня 1943 по апрель 1945 годов Ирмгард работала в лагере смерти Штуттгоф неподалеку от Гданьска.

Реклама

В тексте обвинения указали, что женщина своей деятельностью обеспечила бесперебойное функционирование заведения, зная об массовых убийствах. Во время ее работы в лагере убили около 10 тысяч человек.

Реклама

Историки подсчитали, что за время работы лагеря в Штуттгофе нацисты уничтожили 65 тысяч человек, включая советских военнопленных, польских партизан и еврейских заключенных.

Судебное заседание прошло в зале для несовершеннолетних, потому что на момент совершения преступления девушке было 19 лет.

«Я сожалею обо всем, что произошло. Сожалею, что была в Штуттхофе в то время. Больше не могу сказать ничего», — произнесла в заключительном слове Ирмгард.

Ее приговорили к двум годам тюрьмы условно.

В октябре 2020 года российский суд признал геноцидом массовое убийство советских граждан нацистами.