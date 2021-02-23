Дочерняя компания группы Münchener Rück завершила договор с «Северным потоком — 2». Об этом сообщил официальный представитель мюнхенского перестраховочного общества Франк Циглер.

«Речь идет о нашей дочерней компании Munich Re Syndicate в Лондоне, у нее был договор, и он завершен, могу подтвердить это», — передало РИА «Новости» его слова.

Деталей он раскрывать не стал, уточнила «Газета.ru». Известно, что группа компаний Münchener Rück занимается перестрахованием германских и международных страховщиков.

Накануне стало известно, что российская баржа «Фортуна» и ее владелец — компания «КВТ-Рус» — попали в еще один санкционный список США. Санкции вели в рамках закона о защите энергетической безопасности Европы (PEESA). Судно укладывает трубы на последнем морском участке «Северного потока — 2».

Ранее Германия заявила, что заинтересована в завершении строительства газопровода «Северный поток — 2». Немецкие власти назвали своей основной целью создание соответствующих для этого условий. СМИ писали, что Германия занята поиском решения, которое убедило бы администрацию президента США отказаться от ограничений касательно газопровода.