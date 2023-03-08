Мир 08 марта 2023, 15:03 Немецкий производитель шин Continental решил уйти из России Unsplash

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Немецкий производитель шин Continental сообщил о планах покинуть российский рынок. Компания опубликовала пресс-релиз.

Отмечается, что прошедший год был для нее сложным: из-за конфликта на Украине выросли цены на сырье и энергоносители, подорожала логистика.

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«Это также причина, по которой мы продолжаем стремиться к контролируемому уходу с российского рынка», — процитировала пресс-служба Continental ее генерального директора Николая Сетцера.

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В компании добавили, что на финансовые показатели также повлияли ковидные ограничения в Китае. Несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию целей по продажам и прибыли в 2022 году удалось достичь. В этом году производитель ожидает более высоких продаж и прибыли, в том числе благодаря росту объемов производства «легковых и легких коммерческих автомобилей и сохраняющейся дисциплине высоких затрат».

В компании Continental трудятся около 200 тысяч человек по всему миру.