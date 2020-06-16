Немецкий посол объяснил Трампу, кого защищают американцы в Германии

Посол Германии в США Эмили Хабер ответила Дональду Трампу на его упреки в сотрудничестве с Россией, несмотря на использование американских военных. По ее словам, войска Штатов поддерживают трансатлантическую безопасность.

«Американские войска [присутствуют в Германии] не для защиты Германии. Они для защиты трансатлантической безопасности, а также для демонстрации американской мощи в Африке, в Азии», — объявила Хабер во время дискуссии в Совете по международным отношениям, ее цитирует РИА «Новости».

Дональд Трамп пообещал сократить число американских военных в Германии до 25 тысяч человек, если Берлин не заплатит за их размещение и не вернет долги в НАТО. Сейчас в Германии больше 50 тысяч служащих из США. По мнению Трампа, Германия выделяет недостаточно средств на поддержание коллективной обороны НАТО.

Американский президент также возмутился тем, что Германия платит России миллиарды долларов за энергию, а Штаты должны защищать ее от России.