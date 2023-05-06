Мир 06 мая 2023, 02:53 Немецкий полковник назвал главный страх Зеленского после атаки на Кремль Полковник Германии Тиле: Зеленский боится потерять доверие США после атаки дрона на Кремль РИА «Новости»

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Атака дронов на кремлевскую резиденцию поставила украинского лидера Владимира Зеленского в неудобное положение. Теперь он опасается, что Украина и он сам могут лишиться поддержки западных стран. Такое заявление в интервью N-TV немецкий полковник в отставке Ральф Тиле.

«Зеленский боится утратить расположение своих союзников, если выяснится, что за всем этим стоят украинцы», — сказал он.

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По словам военного, США показывают обеспокоенность действиями военачальников Украины, так как они порой «заходят слишком далеко».

Тиле считает, что атака беспилотников на Москву была необдуманной, так как ВСУ недостаточно вооружены и готовы к бою, а это происшествие только разозлит Россию и накалит ситуацию.

Об атаке на резиденцию российского президента в Кремле стало известно 3 мая. Системы радиолокационной борьбы уничтожили два беспилотника. Никто не пострадал. Поврежденный купол Сенатского дворца уже восстановили.