Мир 05 июня 2023, 08:39 Немецкий полицейский оказался под следствием из-за слов об Украине и Сталинграде Welt: полицейский из Берлина оказался под следствием из-за постов про беженцев и Украину Pxhere

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Сотрудник полиции Берлина оказался под следствием из-за того, что оставил комментарии в соцсетях про экоактивистов, беженцев и поддержку Украины ФРГ. Об этом сообщила газета Die Welt.

По данным издания, следователи начали проверять комментарии полицейского в социальных сетях. Если их признают противозаконными, ему может грозить уголовное дело о разжигании ненависти.

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Газета Tagesspiegel уточнила, что представитель полиции писал в прошлом году в соцсетях о радикальных экоактивистах из группы «Последнее поколение». По его словам, их следует «собрать и отвезти в лес под Сталинградом». Также он раскритиковал поддержку немецких властей Украины и говорил на тему предоставления страной убежищ.

Известно, что речь идет не об обычном страже порядка, а о представителе так называемой «охранной полиции» (Objektschutz). Она занимается защитой посольств, зданий правительства, синагог. Мужчина также в последнее время работал клерком в Общем кадровом совете полиции, представляющим интересы 18 тысяч представителей правоохранительных органов.