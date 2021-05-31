Немецкий политолог заявил, что Россия и Китай создали военный альянс

Немецкий политолог Йоахим Краузе заявил, что Россия и Китай создали военный альянс, чтобы вытеснить США из зон собственных экономических интересов, написало издание Die Welt.

По мнению специалиста, доказательством существования альянса являются совместные учения РФ и КНР. Помимо прочего, на это якобы указывает поставка российского оружия в Китай. Краузе напомнил, что наша страна поставляет Пекину ЗРК С-400 и истребитель Су-35.

«Пекин, как и Москва, рассматривает свое региональное окружение в качестве зоны особого влияния. Таким образом, их главным противником являются США», — отметил эксперт.

Специалист заявил, что КНР усилила давление на Тайвань, когда РФ увеличила количество войск у границ Украины. Как считает Краузе, это являлось сигналом о готовности поддержать Россию.