По его словам, США применяет все свои возможности в борьбе против газопровода. Для американских властей остановка проекта ФРГ является вопросом престижа, а также авторитета в глазах Европы, которой они хотят управлять. Рар подчеркнул, что Берлин продолжает сопротивляться давлению со стороны Штатов, пишет сайт «Утро.ру».

«В Германии местная власть на земельном уровне будет создавать собственные структуры для обеспечения постройки „Северного потока - 2“, несмотря на все конфликты Германии и России», — подчеркнул политолог.

Он заметил, что канцлер Германии Ангела Меркель сделала все, чтобы заставить 24 страны Евросоюза высказать мощную критику в адрес Соединенных Штатов. Это было необходимо, чтобы американцы не вмешивались в вопросы европейской энергобезопасности. Специалист заключил, что время на завершение строительства «СП — 2» еще есть.