Немецкий политолог озвучил возможный пост Ангелы Меркель после ухода в отставку

Немецкий политолог, профессор Свободного университета Берлина Нильс Дидерих считает, что канцлер Германии Ангела Меркель после отставки не уйдет на пенсию. По его словам, она может занять пост в какой-нибудь международной организации, но не в коммерческом секторе. Об этом написало РИА «Новости».

«Может, конечно, оказаться, что ее попросят стать федеральным президентом, то есть преемницей (Франка-Вальтера. — ред.) Штайнмайера, это может быть, но я предполагаю, что она отклонит такую просьбу», — процитировала «Политика сегодня» слова эксперта.

Не исключено, что Меркель «займет в каком-нибудь наблюдательном совете или предприятии прибыльную должность». Это может быть почетное место в сфере науки, например, в каком-нибудь крупном институте, заключил Дидерих.