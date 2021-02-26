Немецкий политолог Александр Рар в эфире программы «60 минут» заявил, что попытки Украины помешать «Северному потоку — 2» являются «громадной ошибкой», сообщил сайт «Утро.ру».

Он объяснил, что газопровод будет достроен при любых обстоятельствах. Такой сценарий предвидят и в Германии. Шесть приглашенных в бундестаг экспертов выступили за отмену санкций, которые замедляют строительство «СП — 2».

Политолог считает, что Украине «должно быть стыдно». Рар отметил, что Евросоюз старается вовлечь это государство в свое энергетическое пространство. Вместе с тем США перестают вмешиваться в энергобезопасность Европы.

Специалист заключил, что Россия и Европа ожидают от Украины, что она останется транзитной страной, которая верна своим обязательствам.