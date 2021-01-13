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    13 января 2021, 14:44

    Немецкий политолог назвал «истерикой» давление США по «Северному потоку — 2»

    Полина Петрова

    Немецкий политолог Александр Рар объяснил, как в Евросоюзе и Германии относятся к давлению США по поводу газопровода «Северный поток — 2», информирует ИА НСН.
    Немецкий политолог назвал «истерикой» давление США по «Северному потоку — 2»

    Накануне европейские компании — участники проекта «СП — 2» получили от Госдепартамента уведомление о возможных санкциях. В скором времени орган собирается опубликовать доклад со списком компаний, которые участвуют в проекте. Среди них страховщики, сертификаторы оборудования и строительные структуры.

    Рар пояснил, что власти Германии намерены договориться с США полюбовно, без конфликтных ситуаций.

    «Немецкие власти стоят на такой позиции, что с новым американским правительством, с президентом Байденом можно будет договориться, тихо, спокойно, чтобы санкции не были введены против немецких и европейских компаний. За это Германия готова закупать в больших количествах американский сжиженный газ, строить терминалы для приема газа», — уточнил политолог.

    Специалист уверен, что уведомления Госдепартамента являются «признаком истерики». Он добавил, что внутри Германии СМИ и партия «Зеленых» выступают категорически против «Северного потока-2» и отношений с Россией.