Накануне европейские компании — участники проекта «СП — 2» получили от Госдепартамента уведомление о возможных санкциях. В скором времени орган собирается опубликовать доклад со списком компаний, которые участвуют в проекте. Среди них страховщики, сертификаторы оборудования и строительные структуры.

Рар пояснил, что власти Германии намерены договориться с США полюбовно, без конфликтных ситуаций.

«Немецкие власти стоят на такой позиции, что с новым американским правительством, с президентом Байденом можно будет договориться, тихо, спокойно, чтобы санкции не были введены против немецких и европейских компаний. За это Германия готова закупать в больших количествах американский сжиженный газ, строить терминалы для приема газа», — уточнил политолог.

Специалист уверен, что уведомления Госдепартамента являются «признаком истерики». Он добавил, что внутри Германии СМИ и партия «Зеленых» выступают категорически против «Северного потока-2» и отношений с Россией.