Немецкий политолог Клюге усомнился в возможности отключить Россию от SWIFT

Немецкий политолог Янис Клюге назвал нереалистичным сценарий с отключением России от системы SWIFT. Такое развитие событий привело бы к уничтожению торговых отношений между Россией и ЕС, сообщил RT со ссылкой на N-TV.

«Я сомневаюсь, что немецкие или же иные европейские предприятия попробуют расширить санкции, поскольку это может привести и к другим последствиям. Такой сценарий представляется просто невозможным еще и в свете энергетической зависимости от России», — сказал Клюге.

Он отметил, что больше всего в случае отключения РФ от системы пострадала бы Германия.