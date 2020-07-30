Немецкий политолог: Европа должна ответить на угрозы США из-за «Северного потока — 2»
Немецкий политолог Александр Рар заявил, что Европа не должна закрывать глаза на санкции Америки против «Северного потока — 2». Об этом сообщило РИА «Новости».
По данным сайта «Утро.ру», эксперт считает, что если ЕС не введет ответные санкции, то он признает, что интересы Штатов выше их собственных. Он предложил запретить американским политикам участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности. Это будет достойным ответом Америке, по мнению политолога.