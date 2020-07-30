По данным сайта «Утро.ру», эксперт считает, что если ЕС не введет ответные санкции, то он признает, что интересы Штатов выше их собственных. Он предложил запретить американским политикам участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности. Это будет достойным ответом Америке, по мнению политолога.