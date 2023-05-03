Мир 03 мая 2023, 07:53 Немецкий политик заявил об обратном эффекте антироссийских санкций Депутат Бундестага Эрнст: санкции против России нанесли куда больше вреда Германии Unsplash

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Санкции Евросоюза против России в большей степени ударили не по ней, а по Германии. Об этом в интервью «Известиям» сообщил глава комитета по защите климата и энергетике Бундестага Клаус Эрнст (Левая партия).

Он констатировал, что ограничения негативно сказываются и на европейской экономике в целом.

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«Полагаю, что санкции против Российской Федерации более эффективно работают против экономики ФРГ. <…> Они поставили нас в более невыгодное положение, чем Россию», — подчеркнул политик.

Эрнст привел данные Международного валютного фонда, согласно которым уровень экономического развития России в этом году будет выше, чем в Германии.

Ранее депутат Бундестага не раз высказывался по этому поводу. Он характеризовал влияние антироссийских санкций на Германию словом «харакири», прошлым летом признавался, что Германия по-прежнему нуждается в российском газе. В начале этого года Клаус Эрнст призывал к отмене санкций, подчеркнув, что они сильно вредят населению и промышленности ФРГ.